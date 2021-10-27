КАМАЗ выбил «Урал» из БЕТСИТИ Кубка России

В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России КАМАЗ победил «Урал» (1:0).

Единственный мяч на 90-й минуте забил Тамерлан Мусаев.

КАМАЗ набрал шесть очков, выиграл вторую группу и вышел в 1/8 финала. У «Урала» три очка и второе место. На последнем месте владимирское «Торпедо» — ноль очков.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 2

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)

Гол: Мусаев, 90.

КАМАЗ: Баклов, Морозов, Хомуха, Аюкин, Бевеев (Мусаев, 81), Магомадов, Тесленко, Кириллов (Абазов, 82), Гаглоев (Игнатенко, 62), Воронин (Замалиев, 68), Янушковский (Османов, 62).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Арт.Мамин, Гогличидзе, Адамов, Подберезкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Агеев.

Предупреждения: Гаглоев, 44. Аюкин, 54.

Судья: Машлякевич (Москва).

27 октября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».