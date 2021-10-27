КАМАЗ выбил «Урал» из БЕТСИТИ Кубка России
В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России КАМАЗ победил «Урал» (1:0).
Единственный мяч на 90-й минуте забил Тамерлан Мусаев.
КАМАЗ набрал шесть очков, выиграл вторую группу и вышел в 1/8 финала. У «Урала» три очка и второе место. На последнем месте владимирское «Торпедо» — ноль очков.
БЕТСИТИ Кубок России
Группа 2
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)
Гол: Мусаев, 90.
КАМАЗ: Баклов, Морозов, Хомуха, Аюкин, Бевеев (Мусаев, 81), Магомадов, Тесленко, Кириллов (Абазов, 82), Гаглоев (Игнатенко, 62), Воронин (Замалиев, 68), Янушковский (Османов, 62).
«Урал»: Годзюр, Рыков, Арт.Мамин, Гогличидзе, Адамов, Подберезкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Агеев.
Предупреждения: Гаглоев, 44. Аюкин, 54.
Судья: Машлякевич (Москва).
27 октября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
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