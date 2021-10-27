«Нижний Новгород» обыграл «Факел» и вышел в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Нижний Новгород» победил «Факел» (1:0).

Единственный мяч на 40-й минуте забил Илья Берковский. «Нижний Новгород» набрал шесть очков и выиграл четвертую группу, выйдя в 1/8 финала турнира. «Факел"с тремя очками остался вторым. У барнаульского «Динамо» ноль очков и последнее место.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 4

«Факел» (Воронеж) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:1)

Гол: Берковский, 40.

«Факел»: Ермаков, Пейчинович, Суслов, Черов, Мастерной, Магаль, Акбашев, Мендель, Дмитриев, Аппаев, Максимов.

«Нижний Новгород»: Синицын, Гоцук, Пенчиков, Каккоев, Масоэро, Юлдошев, Шарипов, Могилевец, Горбунов, Косарев, Эннин.

Судья: Фролов (Москва).

27 октября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».