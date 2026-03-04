Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» и встретится с «Зенитом» в полуфинале Пути регионов

Махачкалинское «Динамо» на выезде победило «Ростов» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

На 40-й минуте гол забил Хуссем Мрезиг. На 45+4-й минуте отличился Мехди Мубарик.

Хозяева больше часа играли в меньшинстве — на 31-й минуте после подсказки ВАР был удален защитник Андрей Лангович.

Махачкалинцы вышли в полуфинал Пути регионов. В матче первого этапа «Динамо» сыграет с «Зенитом». «Ростов» покинул турнир.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

04 марта, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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