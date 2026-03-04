«Крылья Советов» победили «Оренбург» в кубковом матче

«Крылья Советов» дома обыграли «Оренбург» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена».

На 50-й минуте «Оренбург» остался в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник команды Евгений Болотов за фол на защитнике самарцев Дани Фернандесе. Через две минуты Фернандес открыл счет в матче.

На 74-й минуте второй гол «Крыльев Советов» забил Сергей Бабкин. На 90+3-й минуте полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири получил вторую желтую карточку и оставил команду вдевятером.

«Крылья Советов» в полуфинале Кубка России сыграют с победителем матча «Арсенал» — «Локомотив». «Оренбург» завершил свой путь на турнире.