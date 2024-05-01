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Сегодня, 19:15

«Ростов» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Ростов» и «Балтика» сыграют в матче Кубка России 2 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» и «Балтика» встретятся в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу 2 мая. Игра на стадионе «Ростов Арена» в городе Ростов-на-Дону начнется в 19.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Ростова» и «Балтики» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 19.10 мск. Ключевые события кубковой игры будут доступны в матч-центре «СЭ».

На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов встречи «Ростов» — «Балтика».

В последний раз команды встречались 16 сентября 2023 года. Тогда «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 8-го тура РПЛ.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
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