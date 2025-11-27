Ролан Гусев — о словах Степашина: «Честно говоря, не знаю, идет ли эта игра с «Зенитом» в зачет»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал слова члена совета директоров и главы консультативного совета клуба Сергея Степашина.

Ранее Степашин дал слово офицера, что если Гусев выиграет все четыре предстоящих матча, то останется главным тренером «Динамо». В РПЛ команда победила махачкалинское «Динамо» (3:0), а в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России проиграла «Зениту» (0:1), но по сумме двух матчей (первая игра 3:1) прошла в полуфинал.

— Честно говоря, не знаю, идет ли эта игра в зачет. Главное, что прошли. А дальше надо двигаться от игры к игре. Для нас эти матчи исправят немного турнирное положение. Но где должно быть «Динамо»... Это только первые места. Сейчас будет тяжеловато это сделать, — сказал Гусев.