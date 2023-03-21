Ранджелович считает, что ЦСКА выиграет Кубок России

Экс-нападающий ЦСКА и «Зенита» Предраг Ранджелович поделился мнением об игре своих бывших команд в 20-м туре РПЛ.

«Хоть ЦСКА забил гол с помощью небольшого рикошета, не могу сказать, что он выиграл нечестно или не заслужил эту победу. На протяжении всего матча «армейцы» играли лучше, нанесли больше ударов по воротам. А по ударам в створ вообще перебили «Зенит» намного. Мое мнение, что ЦСКА наиграл на этот гол и на эту победу.

Уверен, у ЦСКА и «Зенита» в этом сезоне все будет хорошо. Москвичи выиграют в этом году Кубок России, а «Зенит» заберет чемпионство», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Ранджеловича.