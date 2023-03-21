Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 02:09

Маркао прокомментировал задержание болельщика, бросившего банан в Вендела

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший форвард «Спартака» Маркао прокомментировал новость о том, что полиции удалось поймать болельщика, который бросил в полузащитника «Зенита» Вендела бананом в четвертьфинальном матче с «Волгой» в рамках Пути регионов FONBET Кубка (3:0).

«Такие люди должны понести суровое наказание, иначе они никогда не изменятся. Им тяжело жить в воспитанном обществе. Деньги — не лучшее средство для наказания, потому что если этот человек сможет себе позволить оплатить штраф, то в будущем не перестанет поступать неправильно. Какое наказание было бы справедливым? Я доверяю профессионалам, работающим в ответственных органах по этому делу. Верю, что они назначат справедливое наказание», — цитирует «РБ Спорт» Маркао.

Сотрудники полиции составили на болельщика административный протокол по статье 20.31 КоАП России «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для рассмотрения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/markao-denezhny-j-shtraf-ne-luchshee-sredstvo-dlya-nakazaniya-bolel-shhika-kotory-j-brosil-banan-v-vendela/
Маркос Антонио Апаресидо Сиприано (Маркао)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Ранджелович считает, что ЦСКА выиграет Кубок России
Кобелев: «Сейчас в системе Кубка нарушен спортивный принцип»
Нагорных: «Благодарен футболистам, что зная ситуацию, они доиграли матч с «Акроном»
Стали известны даты и время начала полуфинальных матчей FONBET Кубка России
Божович об ошибке судьи Кукуляка: «Ничего нового. Это «Зенит»
Божович об ошибке начальника «Локомотива» с Бариновым: «Не знаю, как такое возможно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ранджелович считает, что ЦСКА выиграет Кубок России
Новости
RSS RSS
Все новости