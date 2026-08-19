Семак — о матче «Зенита» с «Крыльями Советов»: «Не хватало общекомандной скорости»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В среду, 19 августа, сине-бело-голубые на выезде обыграли самарскую команду в серии пенальти — 0:0, 5:3.

«Непростая кубковая игра сложилась. Минимум голевых моментов, минимум открытой игры. Из положительного: хорошо в обороне сыграли, не ошибались сегодня, сыграли надежно. В целом победа есть победа. Поздравляю наших ребят! Не смогли в основное время, но хорошо пробили пенальти и выиграли», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также специалист объяснил, чего команде не хватило, чтобы завершить матч победой в основное время.

«И «Крылья Советов» были хороши, и нам не хватало общекомандной скорости. Хотя понятно, что были игроки, как Слава [Караваев], которые играли на непривычной позиции, Андрею [Мостовому] сейчас нужно набирать — он играет мало, Луису тоже, хотя он смотрелся неплохо. Пара центральных полузащитников у нас первый раз в таком составе вышла. Естественно, есть определенные моменты, связанные со структурой игры, с позициями для многих наших игроков. Поэтому ничего страшного, будем работать», — добавил он.

«Зенит» набрал 5 очков и возглавляет таблицу группы C. В следующем матче Кубка России питерцы 2 сентября сыграют против махачкалинского «Динамо».