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20 марта, 18:56

Мишкич: «Очень хочется выиграть Кубок России, это цель «Урала» на оставшуюся часть сезона»

Мишкич рассказал о целях команды в сезоне-2022/2023
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич рассказал о целях команды в сезоне-2022/2023.

«Конечно, очень хочется выиграть Кубок России. Это наша цель на оставшуюся часть сезона. Также постараемся набрать как можно больше очков в чемпионате, быть как можно выше в таблице. Жалко, что нет еврокубков, но такова реальность», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».

29-летний хорватский полузащитник Даниел Мишкич играет за «Урал» с 2020 года. В нынешнем сезоне в его активе 23 матча во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

Ответная встреча со «Спартаком» в рамках Кубка России состоится на домашнем стадионе «Урала» в Екатеринбурге 5 апреля. Первый матч завершился со счетом (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-urala-mishkich-ochen-hochetsya-vy-igrat-kubok-rossii-e-to-nasha-tsel-na-ostavshuyusya-chast-sezona/
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