Мишкич: «Очень хочется выиграть Кубок России, это цель «Урала» на оставшуюся часть сезона»

Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич рассказал о целях команды в сезоне-2022/2023.

«Конечно, очень хочется выиграть Кубок России. Это наша цель на оставшуюся часть сезона. Также постараемся набрать как можно больше очков в чемпионате, быть как можно выше в таблице. Жалко, что нет еврокубков, но такова реальность», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».

29-летний хорватский полузащитник Даниел Мишкич играет за «Урал» с 2020 года. В нынешнем сезоне в его активе 23 матча во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

Ответная встреча со «Спартаком» в рамках Кубка России состоится на домашнем стадионе «Урала» в Екатеринбурге 5 апреля. Первый матч завершился со счетом (1:1).