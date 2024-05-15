Радимов считает, что «Зенит» будет рисковать в ответном кубковом матче с ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился ожиданиями от ответного финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Я не уверен, что в ответной кубковой игре «Зенит» выиграет. Потому что Кубок — такая история, что будет непросто. Опять же, вскрыть оборону ЦСКА будет сложно. Плюс армейцы, я уверен, будут с Акинфеевым в воротах.

Я думаю, что после последних матчей у «Зенита» вполне могут последовать изменения в составе и смена схемы. Доводить до серии пенальти тоже нет смысла. Мне кажется, «Зенит» будет рисковать», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Ответный матч «Зенита» и ЦСКА пройдет в среду, 15 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.