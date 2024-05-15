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Сегодня, 10:35

Николаев: «Для ЦСКА Кубок — первостепенная задача, они отдадут все силы»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился ожиданиями от ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между сине-бело-голубыми и ЦСКА.

«Это будет игра на три результата. Я даже не знаю, как сейчас и что предсказывать. Абсолютно разобранный «Зенит», ничего сверхъестественного не показывающий ЦСКА, но у «Зенита» намного длиннее и качественнее скамейка. И сейчас Сергей Богданович может сделать какой-то вывод после последней игры, что-то поменять. В ЦСКА же менять нечего и некого, по сути, кроме молодняка. Думаю, что для армейцев сейчас Кубок — это, конечно, первостепенная задача, потому что в чемпионате они выше пятого места вряд ли поднимутся. Поэтому они все силы отдадут на эту игру», — цитирует Николаева «РБ Спорт».

Матч «Зенита» с ЦСКА состоится на «Газпром Арене» в среду, 15 мая, и начнется в 20.45 по московскому времени. Победитель этой встречи в Суперфинале сыграет против «Балтики», которая ранее выбила «Спартак» из турнира (1:0).

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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