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Радченко: «Почему бы динамовцам не осмелеть в матче с «Зенитом»?»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от четвертьфинального матча FONBET Кубка России между «Динамо» и «Зенитом», который состоится 29 ноября в Москве и начнется в 18.15 (мск).

«Мне кажется, гегемония «Зенита» последних лет многим уже порядком надоела, поэтому «Динамо» и сделало такой анонс, что все будут болеть за них, но, конечно же, не все, потому что у «Зенита» очень много болельщиков не только в Петербурге, но и уже по всей стране. Так что петербуржцев в этом матче будет поддерживать огромное количество человек», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Ранее «Динамо» и «Зенит» обменялись провокационными шутками перед кубковым матчем.

«Это все обычный предматчевый накал страстей. Который привлечет аудиторию к соцсетям. Хотя почему бы динамовцам не осмелеть? Они имеют право», — заключил экс-футболист сборной России.

«Динамо» стало вторым в группе D Пути РПЛ FONBET Кубка России, «Зенит» занял первое место в группе C.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Радченко
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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