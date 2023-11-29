«Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом» в рамках 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России 29 ноября, в среду. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру Куба России бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.

Ответный матч «Спартак» и «Оренбург» проведут уже в 2024 году — в период с 12 по 14 марта на домашней арене красно-белых.