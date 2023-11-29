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Сегодня, 15:00

«Оренбург» — «Спартак»: прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка России

Матч 1/4 финала Кубка России «Оренбург» — «Спартак» начнется в 16.00 29 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом» в рамках 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России 29 ноября, в среду. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру Куба России бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

Ответный матч «Спартак» и «Оренбург» проведут уже в 2024 году — в период с 12 по 14 марта на домашней арене красно-белых.

«Спартак» на групповой стадии финишировал первым в квартете D, оставив позади себя «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН». «Оренбург» стал вторым в группе А, где пропустил вперед ЦСКА. Хуже «газовиков» оказались «Сочи» и «Факел».

Кубок России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте.

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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