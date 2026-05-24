Дюков — о суперфинале Кубка: «Лужники» не смогли бы вместить всех болельщиков, даже если бы вмещали 300 тысяч»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (1:1, пенальти — 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Отличный матч. Зрелищный футбол, атакующий. Если говорить о Кубке, то сегодняшний матч с большим восклицательным знаком. Атмосфера соответствует. Высокий уровень организации.

«Лужники» не смогли бы вместить всех болельщиков, даже если бы вмещали 300 тысяч. Потому что заявок на билеты было более полумиллиона, — сказал Дюков.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР).

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