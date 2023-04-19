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Сегодня, 19:37

Президент «Акрона» Морозов: «Наш клуб выбил четыре московские команды благодаря хорошей и качественной игре»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Акрона» Павел Морозов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Осознаете, какой сегодня день для города?

— Да, конечно. Очень важный день в истории города. Если через пятьдесят или семьдесят лет начнут писать историю Жигулевска, я думаю, одна из глав будет посвящена футбольному клубу «Акрон». В том числе — этой победе.

— С чем связан такой феномен «Акрона»?

— Это здорово. По-моему, это рекорд кубковых противостояний. Наш клуб выбил четыре московские команды благодаря хорошей и качественной игре, отличному тренеру. Мы очень этому рады. Команда выглядит, как команда. Настраивается на каждую игру. Первый тайм вы видели. Мы отлично играли. Во втором тайме, безусловно, силы кончились. В каких-то моментах дотерпели. Было преимущество «Спартака».

— Какие теперь цели?

— Идти дальше, завоевывать Кубок. А какие могут быть цели? По крайней мере, будем стараться. В каждой игре бороться, в каждой игре настраиваться.

— «Спартак» для вас — главный раздражитель?

— Я бы так не сказал. Объективно, я больше переживал перед игрой «Динамо» на «ВТБ Арене». «Спартак», безусловно, народная команда, которую любят миллионы людей в нашей стране. «Спартак» приезжал к нам в 2003 году, и тогда наша тольяттинская «Лада» ему проиграла. Спустя двадцать лет нам удалось одержать победу. Здорово.

— Во многом ли повлияло сегодня домашнее поле? Правильно, что не перенесли матч в Самару?

— Тяжело сказать. Конечно, сказалась атмосфера стадиона, болельщики гнали вперед, переживали. Команда заряжалась энергией. Это тоже помогало.

«Акрон» благодаря победе над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, в котором встретится с победителем другого полуфинала «Крылья Советов» — «Краснодар».

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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