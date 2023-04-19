Гаджиев считает, что «Спартак» оказался не готов к матчу с «Акроном»

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на поражение «Спартака» от «Акрона» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (1:2).

«Мне кажется, «Спартак» оказался не готовым к игре. «Акрон» был лучше, заряженнее. Концовку только красно-белых не плохо провели, да и хозяева подустали. Но, я считаю, что победа закономерна, потому что, у «Акрона» были еще моменты, и могли не два мяча забивать. В любом случае, «Спартак» оказался не готов к игре», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Московский клуб вылетел из турнира, а «Акрон» в следующем раунде сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».