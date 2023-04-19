Гендиректор «Акрона»: «Наше желание, дух и командная работа показали, что мы можем справиться даже со «Спартаком»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов поделился эмоциями после победы команды над «Спартаком» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

«Нет слов! Мы даже не можем пока осознать. Что это было? Все бились до конца, все боролись, и мы показали наш дух! Наше желание, дух и командная работа показали, что мы можем справиться даже с таким соперником. Мы счастливы», — приводит Sport24 слова Власова.

Также он оценил шансы команды на победу в Кубке.

«Будем стремиться ради наших болельщиков и клуба. Мы пока ничего не знаем о наших будущих соперниках, но мы уже горды своей командой! Мне даже сложно передать слова», — добавил гендиректор.

В следующем раунде тольяттинский клуб сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».