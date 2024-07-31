Ерохин: «Всегда готов выйти на пять минут, на одну или 90»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу над «Факелом» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Эпизод с твоим забитым мячом. Расскажи, как это было твоими глазами?

— Ничего сложного не было. Подача с углового в ту точку, где я должен был находиться и ко мне пришел мяч. Я переправил его в ворота.

— Это наигранная история или импровизация?

— Естественно мы отрабатываем стандарты перед каждой игрой. Можно сказать, что это наигранная комбинация.

— Вы сегодня провели первый полноценный матч в сезоне. Как ощущения? Соскучились по футболу?

— Для меня в первую очередь важно помогать команде. Всегда готов выйти на пять минут, на одну или 90. Самое главное, чтобы команда побеждала.

— Как оцените игру «Факела»? Удивил ли чем-то соперник?

— Показалось, что они старались большими силами обороняться. Может быть, несколько раз пошли в прессинг, а практически все остальное время сидели низко. Поэтому было сложнее вскрыть их.

— Нет ощущения, что «Зенит» в первом тайме выглядел поувереннее, а во втором тайме у «Факела» были моменты?

— Естественно, они старались создавать моменты и идти вперед. То что создали, не забили. Нам нужно было забивать второй гол, чтобы игра немножко раскрылась. Думаю, что после второго мяча у нас стало больше моментов.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».