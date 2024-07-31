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Горшков о «Факеле»: «Сложно взламывать команду, которая играет в глубокой обороне»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал победу над «Факелом» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— С трибун казалось, что у «Факела» мало что получалось. Как это выглядело вашими глазами?

— Всегда сложно взламывать команду, которая вдевятером и вдесятером за линией мяча и в глубокой обороне. Поэтому слава богу, что взломали их.

— Обидно, что счет сегодня 3:0, а не 4:0 как в предыдущих матчах?

— Нет. Самое главное — победа. За 1:0 тоже три очка дают.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Юрий Горшков
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