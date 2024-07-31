Марков: «Я виноват перед всеми, перед командой и болельщиками»

Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал победу над «Факелом» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Почему нам не удалось забить? Не знаю, — сказал Марков. — Наверное, подвела реализация. При 0:1 у нас были хорошие моменты, чтобы отыграться и сравнять счет. К сожалению, мы не забили и «Зенит» нас наказал.

— Три красные карточки у «Факела» в трех матчах. Почему так происходит?

— Я виноват перед всеми, перед командой и болельщиками. Моя карточка повлияла на результат, это было при счете 0:0. Я тогда извинился перед македонцем из «Акрона» и написал ему. Он ответил: «Ничего страшного, со мной все хорошо. Это просто чистая случайность». Карточки Брызгалова и сегодняшняя не повлияли на исход встречи, поэтому не вижу ничего страшного.

— Есть карточки, за которые в «Факеле» штрафуют?

— В клубе штрафуют за все карточки.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».