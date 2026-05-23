Зобнин: «Очень бережно отношусь к игре с «Краснодаром». Мы не молодеем, таких финалов может не быть больше»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о настрое команды на суперфинал FONBET Кубка России против «Краснодара» после ничьей с махачкалинским «Динамо» (0:0) в заключительном туре РПЛ.

«В матче с Махачкалой много что не получалось, мы пытались создавать моменты, но можем играть лучше. Поработали на этой неделе, подготовились и готовы к матчу с «Краснодаром». Эмоционально в хорошем состоянии. Если брать зимний период и весеннюю часть, то команда набирала, и эмоционально мы очень хорошо готовы.

Что-то похожее, даже большее, чем четыре года назад, испытываю. Мы не молодеем, мне уже за 30, понимаю, что таких финалов может не быть больше. Очень бережно отношусь к завтрашней игре.

Ни для кого не секрет, что завтра будет девяносто процентов красно-белых болельщиков. Для нас это очень приятно. Это преимущество для нас», — отметил Зобнин.

Суперфинал Кубка России пройдет в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по местному времени.

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