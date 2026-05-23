Погребняк считает «Спартак» фаворитом в суперфинале Кубка России против «Краснодара»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился с «СЭ» ожиданиями от FONBET суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартак», возможно, фаворит. Достаточно равные команды. «Краснодар» деморализован после упущенного чемпионства. Еще за красно-белых играет фактор поддержки болельщиков», — сказал Погребняк «СЭ».

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале Кубка России сезона-2025/26 в воскресенье, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.