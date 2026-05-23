РФС выпустил книгу о Кубке России

Российский футбольный союз и FONBET выпустил книгу о Кубке России, информирует пресс-служба РФС. На страницах подарочного издания переданы все ключевые события из богатой 90-летней истории старейшего футбольного турнира страны. В книге представлены подробная статистика по каждому розыгрышу турнира, неопубликованные ранее истории от обладателей трофея и уникальные фотографии.

Первыми читателями книги стали Валерий Газзаев, Андрей Тихонов, Сергей Овчинников и Виктор Гусев. Они ознакомились с изданием в Румянцевском зале дома Пашкова, входящем в состав Российской государственной библиотеки имени Ленина.

«Мне запомнился первый финал Кубка России в 1996 году. Тогда «Локомотив» играл против «Спартака». В том матче нас не считали фаворитами, потому что спартаковцы были очень сильными. Но мы тогда больше хотели выиграть трофей. И я думаю, что в тот момент началась история того «Локомотива», который есть сейчас. Мы победили 3:2, и это был первый трофей в новейшей истории России. А первый трофей ценится больше всего.

Праздновали долго. Даже опустились на шестое место в чемпионате, но потом поднялись. Я по-прежнему считаю, что национальный кубок — это большой трофей для любого клуба. Это вклад в клубную историю», — заявил Овчинников.