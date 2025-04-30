Кучаев пропустит финал Пути регионов со «Спартаком». Сако ошибочно избежал дисквалификации

На 59-й минуте матча второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Локомотив» — «Ростов» (0:2) судья Владимир Москалев после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов на мониторе у поля правильно изменил первоначальное решение, отменил пенальти в ворота железнодорожников и наказал Константина Кучаева предупреждением за симуляцию.

Для ростовчанина эта желтая карточка стала «лишней», второй в турнире, начиная с четвертьфинальной стадии. Кучаев заработал дисквалификацию и пропустит финальный матч Пути регионов со «Спартаком».

При этом из-за ошибки Москалева такого же наказания избежал Умар Сако. На 20-й минуте судья принял неверное решение, не вынеся защитнику предупреждение за удар шипами Сергея Пиняева. Для Сако оно тоже стало бы вторым и повлекло бы дисквалификацию.

Среди игроков «Спартака» дисквалифицированных нет. Аналитику Винченцо Сассо из-за удаления во встрече с «Динамо» (2:1) не разрешат присутствовать в технической зоне.