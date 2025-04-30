Футбол
30 апреля, 20:13

Кучаев пропустит финал Пути регионов со «Спартаком». Сако ошибочно избежал дисквалификации

Александр Бобров
Шеф-редактор
Константин Кучаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 59-й минуте матча второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Локомотив» — «Ростов» (0:2) судья Владимир Москалев после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов на мониторе у поля правильно изменил первоначальное решение, отменил пенальти в ворота железнодорожников и наказал Константина Кучаева предупреждением за симуляцию.

Для ростовчанина эта желтая карточка стала «лишней», второй в турнире, начиная с четвертьфинальной стадии. Кучаев заработал дисквалификацию и пропустит финальный матч Пути регионов со «Спартаком».

При этом из-за ошибки Москалева такого же наказания избежал Умар Сако. На 20-й минуте судья принял неверное решение, не вынеся защитнику предупреждение за удар шипами Сергея Пиняева. Для Сако оно тоже стало бы вторым и повлекло бы дисквалификацию.

Среди игроков «Спартака» дисквалифицированных нет. Аналитику Винченцо Сассо из-за удаления во встрече с «Динамо» (2:1) не разрешат присутствовать в технической зоне.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
30 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:2
Ростов

Константин Кучаев
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Умар Сако
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
  • Gordon

    Опять никогда не судившего ничего Боброва карточками глючит:))

    30.04.2025

  • napadenie

    А Баринову не надо было за фол на Кучаеве хотя бы желтую давать?

    30.04.2025

    • «Ростов» обыграл «Локомотив» и вышел в финал пути регионов Кубка России

    Смородская: «Кубок России был единственным шансом «Локомотива» спасти сезон»

