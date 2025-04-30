Футбол
30 апреля, 20:02

«Ростов» обыграл «Локомотив» и вышел в финал пути регионов Кубка России

Сергей Ярошенко
«Ростов» выбил «Локомотив» из Кубка России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России — 2:0. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Первый гол в игре забил защитиник желто-синих Николай Осипенко с пенальти на 27-й минуте. На 87-й минуте гол забил нападающий Егор Голенков.

«Ростов» вышел в финал пути регионов Кубка России, где сыграет против «Спартака». «Локомотив» завершил выступление на турнире.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
30 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:2
Ростов
Сергей Пиняев и&nbsp;Николай Комличенко.«Локомотив» — «Ростов»: гости ведут в счете, гол Комличенко отменили из-за офсайда. Онлайн-трансляция матча Кубка России
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Популярное видео
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bizakeldyrin

    да он,что есть,что нету...

    30.04.2025

  • bizakeldyrin

    Ну это всё -край, очередное позорное зрелище, даже блевать не хочется, хотя эти мудовые рыдания ничего кроме рвотных позывов, но бледный пацан не уходит.

    30.04.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Ну, и славненько, что вылетели. С такой игрой даже против "Спартака" делать нехрен. А "Ростов" не только "Спартака" обует, но и вообще Кубок возьмёт.

    30.04.2025

  • zentmaison

    Ростов с победой! Локомотив с Галактионовым на своем привычном месте, в .опе

    30.04.2025

  • Skorz.

    Друже ! ))) Голосую ником )

    30.04.2025

  • Skorz.

    Двух мнений , два гола забил Ростов , вот и пишу "двух мнений ..." )) А в части Зенита , спрогнозировал будующий результат !) Удачи и персональной ! В предверии Праздника , поздравления Тебе и близким , с Берегов Невы !!!

    30.04.2025

  • OT22O

    Локо-позор и презрение. Ростов-ну в принципе это их уровень. Судья- щадил Локо.

    30.04.2025

  • BOVArius

    Как же скучно я живу)))))

    30.04.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    спать ложись , а то скоро уже вставать

    30.04.2025

  • плохокот

    Сочувствую. Люди пришли на стадион поддержать свой клуб, а им плюнули в душу. Безволие на поле именно так и воспринимается

    30.04.2025

  • tarasov79

    Локо сплошное расстройство....

    30.04.2025

  • Иван

    девки днище

    30.04.2025

  • Evgen

    ну когда зажрались и обросли, тогда это совсем писец))

    30.04.2025

  • hovawart645

    Ага! Мохнатый и жирный!

    30.04.2025

  • hovawart645

    Да, на его фоне Воробьев смотрится ван Нистелроем...

    30.04.2025

  • Evgen

    писец?

    30.04.2025

  • Алексей Х

    Игра в одни ворота! Впечатление, будто команды из разных лиг были на поле)

    30.04.2025

  • футбол это спорт

    То-то и оно, что паровоз Батраков стоял в депо.

    30.04.2025

  • Palacios

    За какие такие заслуги и регалии взяли Сулейманова в Локо?? Абсолютно пустой.

    30.04.2025

  • Evgen

    очень хочется ЦСКА в соперники по финалу, прям мечтаю..... , но надо сначало Валерин багаж пройти.

    30.04.2025

  • fedland

    игра локо - тихий ужас. можно отправляться в вагон-ресторан подводить итоги года...

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Менi каже шо тi сепар!

    30.04.2025

  • Palacios

    Зато какие дифирамбы были от прессы и экспертов осенью, зимой. Без качественных легов ничего в этой лиге не выиграть. Те же грабли, что и Спартак 3 года назад.

    30.04.2025

  • BOVArius

    6 месте с нашим пионер отрядом норм... Но конечно хотелось бы выше)

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Друже, не понял, что ты написал про сегодняшний матч и при чем там Зенит. Но все равно тебе плюс. Ты молодец, поддерживаешь наших!

    30.04.2025

  • hovawart645

    Доброго. Да, даже сказать нечего. Пушной зверёк.

    30.04.2025

  • BOVArius

    Вы правы. Но минус вам за проводниц....

    30.04.2025

  • Evgen

    ну хоть не проиграют надеюсь им то хлеб, дома то и стены помогают

    30.04.2025

  • BOVArius

    Привет. Да реально жесть какая то. И безнадега... Всем в сад. На каникулы...

    30.04.2025

  • Evgen

    Надеетесь на багаже Валеры выехать? Этот номер у вас не пройдет!

    30.04.2025

  • футбол это спорт

    Комличенко пора переходить на сцену.

    30.04.2025

  • Valekka

    Тебе не Сёмин нужен,а практолог!!!

    30.04.2025

  • BOVArius

    И дай вам Бог выйти в финал финалов)

    30.04.2025

  • футбол это спорт

    Для этого надо, чтобы Спартак сам себе штаны спустил.

    30.04.2025

  • Valekka

    Если такой финал,то даже вопросов нет-однозначно Дон!!И Все будут за Дон!! Кстати,выражу респект-с Алабой Ростов играет намного симпатичней и породистей. А что с Байрамяном??!!Роналдо-супер!!

    30.04.2025

  • hovawart645

    Пуск сдулся, а про двух минусов - Сарвели и Севикяна - и говорить не хочется. Мрак и ужас. Зачем Галактионов их выпускает?!!!!

    30.04.2025

  • Влад

    Сегодня и Станковича и Личку " увольняли". Галактионов на очереди?

    30.04.2025

  • SuperDennis

    В грядущем матче с Зенитом? Ну парочку вам отвесим, а вы хоть чем ответите?

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Постараемся это опровергнуть. Надеюсь на финал в Москве.

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    СЁМИН ПРИДИ, ПОРЯДОК НАВЕДИ! ОЛЕНЬКА ЮРЬЕВНА ПРОСТИ ЗАСРАНЦЕВ!

    30.04.2025

  • Evgen

    Удача тож важна, только сегодня с другом который с копытами обсуждал как Заза в 98 Лацио с разворота положил))

    30.04.2025

  • BOVArius

    Локо сейчас плох. Очень плох. А ведь таких мучений ещё 4 тура. Пора уже это заканчивать так как бесполезно. 6 место за счастье и судя по игре лучше не будет... Сейчас интереснее наблюдать погоню Зенита, восхождение ЦСКА и старание Динамиков. Спасибо за сезон. Но уже достаточно.... ПС: да, и ещё команда с Батраковым и без - разные команды...

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    В субботу просто вы играли с командой выше классом, так что не расстраивайтесь!

    30.04.2025

  • футбол это спорт

    Без локомотива Батракова состав Локо стоит на месте или едет не туда.

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Теперь просто не напишут, что Спартак против сбитого летчика. Просто минус один заголовок для С-Э. А так Спартак принципиальный соперник для Ростова как всегда. В Ростове Спартак ненавидят!

    30.04.2025

  • Evgen

    да им насрать хоть Максим хоть швейная машинка, неужто думаете , что эти писарчуки футбол смотрят?

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Похожее чувство было в субботу. Понимаю. Это нужно пережить и идти дальше.

    30.04.2025

  • Рабинеришко

    да пошел ты в жопу

    30.04.2025

  • Рабинеришко

    Ахах. лохудра думает что спам это суперкулуб

    30.04.2025

  • Valekka

    Хочешь мне шоколадку подставить?Не - в дерьмо не сую,а рта твоего не хватит охватить мой...

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Я знаю, что ты за Аланию и ЦСКА, не первый год тебя читаю. Но реально за Ростов или Зенит?

    30.04.2025

  • Максим Черный

    так прос...ть сезон Галактионову надо уметь...

    30.04.2025

  • hovawart645

    Если игры нет - то и удача не поможет.

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Иди смотри футбол. Кони ослаблены до нельзя. Ты должен переживать уже

    30.04.2025

  • Evgen

    не переживайте, и на вашей улице перевернется фура с пряниками, удачи вам!!!

    30.04.2025

  • Vaclav

    Классика жанра - Спартак vs Ростов. Жаль без Валеры.

    30.04.2025

  • hovawart645

    Еду из Черкизово. Обидно не то, что проиграли, а КАК проиграли. Нет слов.

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Вот я бы не был так уверен. Следующий матч - слив Ахмату. И вся фигня с новым тренером для ЦСКА по новой!

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Котик, Я хочу тебя оприходовать!

    30.04.2025

  • Спринт

    еще один выкорныш пукнул в колхозную лохань .. **

    30.04.2025

  • Evgen

    Нет в поле Лоська, нет Мамочки, и конечно нету Зазы. Как же я любил тот Локомотив 90х, хоть и являюсь болельщиком Спартака с 40-летнем стажем. Очень плохо Локо, прям совсем некуда. Ничего, не переживайте, и на вашей улице перевернется фура с пряниками, удачи вам!!!

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Изыди, чудак на букву м

    30.04.2025

  • Valekka

    За ЦСКА!!!

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    НИКОЛИЧ на твёрдых позициях! Спартак жахнули, а значит программу минимум на полугодие выполнили!

    30.04.2025

  • Спринт

    у выкормыша колхозного .. кстати только лохань .. **

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Так и Спартак нашим сольется! Чему радуешься? Ну ладно, мы не Зенит, а армейцев сделаем в финале, это даже смешнее будет!

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    В Москве

    30.04.2025

  • Valekka

    Я знаю,что Локо-команда РПЛ! А игроки Локо,которые на поле вышли точно в РПЛ играют?? Сегодня многие тут рассуждали о Кубке для шпал.Дайте им ночной горшок! Понятно,конечно,что Локо слил Кубок и сосредоточился на борьбе за 6-7 место! Ростову респект за игру- и с выходом в финал Пути!!

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Николича снимаем, или продлим?

    30.04.2025

  • GeoMaS

    Впечатление, что ростовчане играли дома, а Паровоз не знал куда ехать

    30.04.2025

  • napadenie

    Але, писатель материала! Осипенко имеет другое имя.

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну, Денис! Даже Севикян сегодня был один два раза)

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Да, хорошие. Ростов близок победе в кубке. Спартак Ростову уже два раза в этом году проиграл, проиграет и третий раз.

    30.04.2025

  • igorlvov

    СМОТРИМ!!!!!! ЦСКА ВПЕРЁД! ПОЗОР НЕ ПРОЙДЁТ! :)))

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    За СКА РОСТОВ!!!

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    И у меня друг на работе. Отличный воспитанный мужик, который ездит на выезды с ЦСКА.

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ану кажi паляниця!

    30.04.2025

  • igorlvov

    Хорошие тебе сны сняться! :)))

    30.04.2025

  • SuperDennis

    А я не про регламент, о чем ты?

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    За Торпедо!

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ШО ЯК ТАМ НА ГОВНЯРКЕ, ТРЕМАЕТЕСЬ?!

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Народ, за кого будете болеть в финале Суперкубка Ростов-Зенит в Лужниках?

    30.04.2025

  • За спорт!

    Локо провалил сезон.

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Тогда не выйдем на матч!

    30.04.2025

  • sarkis1957

    Противно, когда телекомментаторы откровенно болеют за одну команду и все комментарии только в одну сторону! Два ДЕБИЛА, б...дь....

    30.04.2025

  • igorlvov

    :))))))))))) Ну если бы было так! Я не спорю! Но не я регламент утверждал! :)))

    30.04.2025

  • sdf_1

    Ну по твоему ответу сразу видно, что ты невоспитанный трамвайный хам. Кстати, у меня товарищ за ЦСКА болеет, только он нормальный и воспитанный в отличие от тебя

    30.04.2025

  • Сергей Илазаров

    а где играть будут?

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Если он будет на поле, то переведем на его фланг Абену! Руки прочь от Марки!

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ПРОФЕССИОНАЛ ЭКСТРО КЛАССА!!! ДЕЛЬФИНИЙ ПРЕМИУМ СПЕШАЛ ЭДИШН!!!

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Какой Спартак, ваши нам сольют в Финале Регионов. Вы не регионы, вы не имеете права там играть вообще.

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вы видели этот шедевр?

    30.04.2025

  • непонял

    пока что только языком

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Комля лучший Дельфиний России! Соболев на 2 месте!

    30.04.2025

  • igorlvov

    Сори подправим! Проскочило!

    30.04.2025

  • sdf_1

    Это я к тому, что не говори "гоп", пока не перепрыгнешь. А удалят у вас кого или не удалят, значения не имеет. Вы не супер-клуб

    30.04.2025

  • Спринт

    так и верещите сопливые выкормыши башкир-кызымки .. с матча прошлого тура ..** У родного ЦСКА еще матч дома.

    30.04.2025

  • Denissimo

    "Никакой" это одно слово. Но да.

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Самое главное я сегодня успел увидеть - 94 минута, мяч у штрафной Ростова, Комличенко борется, а потом с чудовищной гримасой боли падает на газон. Ценителям предлагаю пересмотреть этот момент!

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Волшебник Онопко сотворил Чудо в Черкизоне!

    30.04.2025

  • igorlvov

    Да уж! Спартак - Зенит супер финал! А хотелось бы ЦСКА! Надо должок вернуть! :))).......Ростов с победой! По делу! Локо был никакой!

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Он скрытный закосильщик. Теперь его все боятся, а Маркиньос дрожит!

    30.04.2025

  • Lars Berger

    Они - молодцы.

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Сомневаешься? А если у нас не удалят игрока, как играть собираетесь?

    30.04.2025

  • Mick Shelby

    Ростов больше стремился к победе. Он и победил. С победой!

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ану кажi Паляниця!

    30.04.2025

  • Lars Berger

    Браво, донцы!

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сутормин вам в помощь!

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мнi каже шо тi Сепар!

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Очень жалко, что упустили победу в чемпионате, но сделали выводы и отодрали этот никакущий Локо на их поле!

    30.04.2025

  • sdf_1

    Щас ЦСКА вылетит. Что будешь верещать?

    30.04.2025

  • TokTram_

    Не ждём )

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Замовкни Орк!

    30.04.2025

  • Kortvv

    вы в полуфинале Кубка

    30.04.2025

  • sdf_1

    Разбежался

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Наших с победой! Локомотив НУ ПРАВДА ни о чем!!!

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Игорян, это шутка!

    30.04.2025

  • Спринт

    Ростов-на-Донских с более чем закономерной победой. Теперь дома накрячат тушинский колхозчи и в финале этого недо-кубка сыграют в "Лужниках" с родным ЦСКА. Ждем с раками .. по 3 и по 5 р. Пиво гарантируем, за счет Управление тыла Министерства обороны ..

    30.04.2025

  • андрей андреев

    Локо провалил сезон. Жаль. Слишком много шума было вокруг Батракова, это никогда не идет на пользу команде.

    30.04.2025

  • Kortvv

    отличный финал пути регионов - встреча двух лузеров прошлого розыгрыша, проигравших команде, вылетевшей из РПЛ

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Ура, мы в финале финалов Кубка. Осталось выиграть матч со Спартаком и выходим в Супер финал Кубка финалов суперфиналов полусуперфиналов!

    30.04.2025

  • andrrpetrov

    Ждём финала российских регионов в Ростове

    30.04.2025

  • igorlvov

    Хорошо принимается!

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Замовкни Орк!

    30.04.2025

  • инок

    Ростовчан с заслуженной победой! По Локо ничего и писать не хочется, сплошной мрак, а не игра.

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ГАЛАКТИНОВА В СПАРТАК, вместо Станковича!!!

    30.04.2025

  • igorlvov

    По ходу Галактионов усё кирдык бабай - от рулился! :)))

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сутормин и Севикян вывели Ростов в финал.

    30.04.2025

  • sdf_1

    Чем? Тем, что отменил гол "Ростова" из офсайда и левый пенальти в ворта "Локомотива"?

    30.04.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ЛОКО какое-то ДНИЩЩЕ!!!

    30.04.2025

  • sergsteed

    галактионов на выход.божович вон руки к мошне ржд не спроста тянет))))

    30.04.2025

  • TokTram_

    Поздравляю "Ростов"! Честно заслужили право надрать жопу "Спартаку".

    30.04.2025

  • Denissimo

    Давно не видел настолько дерьмовой игры наших. Пожалуй, со времён немцев. Причём, такое ощущение, что играем всё хуже и хуже. По ходу, выдохся, Галактионий, нечего ему больше команде дать.

    30.04.2025

  • spar001

    лично от меня, чей дед погиб под Сталинградом в 1942-м году, огромная благодарность испанскому тренеру Ростова за Георгиевскую ленточку... кто-то может сказать, что это так в клубе решили и все надели... но одно дело, когда это делает уроженец Луганска Виктор Онопко, и другое дело, когда на поле перед телекамерами выходит родившейся в Мадриде Джонатан Альба... Спасибо, Джонни!

    30.04.2025

  • Atoms

    Ростов с победой! Все логично. Локо просто в защите полная труба, да и нападение сегодня на нуле.

    30.04.2025

  • Врн36

    Абсолютно заслуженная победа Ростова локо выглядел очень слабо. С победой Ростов

    30.04.2025

  • инок

    Ростов с заслуженной победой! Они играли лучше, чем Локо...

    30.04.2025

  • $амагонщиК

    Ростовчанам поздравы,ждём мини финал,:love_you_gesture:

    30.04.2025

  • Jean4

    Ростов на Валерином багаже до финала может доехать. Спартак в Москве уже побеждали в этом розыгрыше кубка, так что все шансы.

    30.04.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Нормо

    30.04.2025

  • zentmaison

    Убедительная победа Ростова, хоть и пытался судья помешать!

    30.04.2025

  • КирпичИнвест

    Ростов извлек уроки из прошлой встречи с Локо и прежних ошибок не совершил. Победа за явным преимуществом. С выходом в финал пути регионов!

    30.04.2025

    • «Локомотив» — «Ростов»: Голенков удвоил преимущество гостей

    Кучаев пропустит финал Пути регионов со «Спартаком». Сако ошибочно избежал дисквалификации

