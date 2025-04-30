«Ростов» обыграл «Локомотив» и вышел в финал пути регионов Кубка России

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России — 2:0. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Первый гол в игре забил защитиник желто-синих Николай Осипенко с пенальти на 27-й минуте. На 87-й минуте гол забил нападающий Егор Голенков.

«Ростов» вышел в финал пути регионов Кубка России, где сыграет против «Спартака». «Локомотив» завершил выступление на турнире.