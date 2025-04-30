Футбол
30 апреля, 20:14

Смородская: «Кубок России был единственным шансом «Локомотива» спасти сезон»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась о вылете железнодорожников из FONBET Кубка России. «Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов.

«Проиграть «Ростову» — это провал. В чемпионате тоже не за что бороться. Единственным шансом спасти сезон могла стать победа в Кубке. Но вылететь от «Ростова» — ужасно», — сказала Смородская «СЭ».

«Ростов» вышел в финал пути регионов Кубка России, где сыграет против «Спартака». «Локомотив» завершил выступление на турнире.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Ольга Смородская
