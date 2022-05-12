Главный спортивный чиновник Красноярского края Денис Петровский поделился своими впечатлениями от матча «Енисея» со «Спартаком» (0:3) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Конечно, с одной стороны обидно, что «Енисей» остановился в шаге от финала, с другой — выход в полуфинал случился впервые в истории команды, и этот факт — уже достижение. Я после матча читал спортивную прессу и видел такие высказывания, что «Енисей» слишком смело сыграл со «Спартаком», оголил оборонительные ряды и так далее...» — приводит слова Петровского «РБ Спорт».

Также специалист заявил, что «Енисей» позволил себе с опытным соперником, с титулованным клубом сыграть в открытый футбол.

«Я считаю, тренерский штаб абсолютно прав — если бы мы сыграли в классический вариант противостояния клуба из лиги ниже с клубом из лиги выше, поставили этакий автобус, мы бы ничем и не запомнились. А так «Енисей» позволил себе с опытным соперником, с титулованным клубом сыграть в открытый футбол. Как знать, реализовали бы какой-то из моментов в первые 15 минут, когда все получалось впереди, футбол мог бы построиться по-другому. В данной ситуации «Енисей» мог позволить себе сыграть со «Спартаком» так, как сыграл, и здорово, что команда это сделала», — отметил Петровский.

В финале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо». Матч состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.