«Наша мечта — ваш триумф». Перфоманс фанатов «Динамо» на финале БЕТСИТИ Кубка России
Фанаты «Динамо» подготовили специальный баннер на финале БЕТСИТИ Кубка России
Фанаты «Динамо» подготовили специальный баннер на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».
«Наша мечта — ваш триумф», — гласит слоган.
Фанаты начали разворачивать баннер во время исполнения гимна Российской Федерации. Однако им не сразу удалось это сделать.
«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Команды единственный раз встречались в решающем матче Кубка СССР в 1950 году, та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу спартаковцев.
Красно-белые не выигрывали Кубок России с 2003 года, бело-голубые — с 1995 года.
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