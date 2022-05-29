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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:03

«Наша мечта — ваш триумф». Перфоманс фанатов «Динамо» на финале БЕТСИТИ Кубка России

Фанаты «Динамо» подготовили специальный баннер на финале БЕТСИТИ Кубка России
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Фанаты «Динамо» подготовили специальный баннер на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Наша мечта — ваш триумф», — гласит слоган.

Фанаты начали разворачивать баннер во время исполнения гимна Российской Федерации. Однако им не сразу удалось это сделать.

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Команды единственный раз встречались в решающем матче Кубка СССР в 1950 году, та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу спартаковцев.

Красно-белые не выигрывали Кубок России с 2003 года, бело-голубые — с 1995 года.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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