Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поблагодарил РФС за организацию финального матча БЕТСИТИ Кубка России бело-голубых со «Спартаком» в «Лужниках».

«Думаю, что самое главное не ожидания, а праздник. Спасибо РФС за то, что устроили матч в «Лужниках». А то, как сложится, это уже спортивное счастье. Я за «Динамо» болею», — рассказал Лещенко «СЭ».