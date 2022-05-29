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Лещенко — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Думаю, что самое главное не ожидания, а праздник»

Лещенко оценил организацию финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поблагодарил РФС за организацию финального матча БЕТСИТИ Кубка России бело-голубых со «Спартаком» в «Лужниках».

«Думаю, что самое главное не ожидания, а праздник. Спасибо РФС за то, что устроили матч в «Лужниках». А то, как сложится, это уже спортивное счастье. Я за «Динамо» болею», — рассказал Лещенко «СЭ».

Сегодня, 29 мая, в финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо» на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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