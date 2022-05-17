Паршивлюк считает, что ажиотаж вокруг билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России был ожидаем

Защитник и капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал ажиотаж вокруг билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России.

Пресс-служба турнира сообщила, что за четыре часа было продано 20 тысяч билетов на финал между «Спартаком» и «Динамо».

«Читал про билеты, и это было ожидаемо, потому что такая игра, такая вывеска, и ажиотаж думаю будет еще большой. Поэтому надеемся, что еще больше билетов будет продано и, надеемся, что на матч с «Сочи» будет такой же ажиотаж. Так что приходите на стадион в субботу и будем вместе добиваться того, о чем мы все мечтаем», — приводит слова Паршивлюка Telegram-канал «Динамо».

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Билеты на игру можно купить на matchday.rfs.ru, в личном кабинете клуба болельщиков сборной России «Наши парни» или на сайте билетного партнера РФС Кассир.ру.