В «Спартаке» рассказали, когда поступит новая квота билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда болельщики красно-белых смогут приобрести билеты за воротами на финал БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

По словам представителя московского клуба, продажа новой квоты билетов откроется сегодня или завтра.

— Когда болельщики «Спартака» получат возможность купить билеты за ворота на финал Кубка России?

— Сегодня должна быть информация на этот счет. Мы не организуем секторов активной поддержки. Было принято решение, что трибуна D идет болельщикам «Динамо», а В — болельщикам «Спартака». Но так как у нас активные болельщики продолжают бойкот, то клуб не занимается организацией секторов активной поддержки. Насколько мне известно, продажа откроется сегодня или завтра, — сказал Зеленов.

Финал «Спартак» — «Динамо» пройдет в Москве 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры — в 17.00 мск.

29.05.2022 | Спартак — Динамо