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Зеленов: «На заседание рабочей группы РФС осуждали финал Кубка России. Клип «Спартака» не обсуждали»

Глава пресс-службы «Спартака» Зеленов заявил, что на заседание рабочей группы РФС не обсуждали клип команды
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что на заседание рабочей группы Российского футбольного союза (РФС) по вопросу ротации клубов РПЛ и ФНЛ также обсуждался финал БЕТСИТИ Кубка России.

«Обсуждали финал Кубка России. Промо, маркетинг. Клип не обсуждали. Будет ли вторая серия? Думаю, будет и 3, и 4. Мы договорились с РФС, что не даем комментариев. Поэтому больше сказать ничего не могу», — сказал Зеленов.

14 мая красно-белые опубликовали ролик на песню культовой питерской рок-группы «Короли и Шут» имеет множество отсылок и подтекстов. К примеру, в одном из эпизодов появляется комната с ВАР. Позже Зеленов рассказал о реакции фанатов на этот клип.

«Спартак» в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграет с «Динамо». Матч пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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