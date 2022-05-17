Зеленов: «На заседание рабочей группы РФС осуждали финал Кубка России. Клип «Спартака» не обсуждали»

Глава пресс-службы «Спартака» Зеленов заявил, что на заседание рабочей группы РФС не обсуждали клип команды

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что на заседание рабочей группы Российского футбольного союза (РФС) по вопросу ротации клубов РПЛ и ФНЛ также обсуждался финал БЕТСИТИ Кубка России.

«Обсуждали финал Кубка России. Промо, маркетинг. Клип не обсуждали. Будет ли вторая серия? Думаю, будет и 3, и 4. Мы договорились с РФС, что не даем комментариев. Поэтому больше сказать ничего не могу», — сказал Зеленов.

14 мая красно-белые опубликовали ролик на песню культовой питерской рок-группы «Короли и Шут» имеет множество отсылок и подтекстов. К примеру, в одном из эпизодов появляется комната с ВАР. Позже Зеленов рассказал о реакции фанатов на этот клип.

«Спартак» в финале БЕТСИТИ Кубка России сыграет с «Динамо». Матч пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».