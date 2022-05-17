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Сегодня, 10:45

20 тысяч билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России было продано за четыре часа

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев и Самуэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

20 тысяч билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» было продано за четыре часа, сообщил официальный Telegram-канал турнира. Продажа началась вчера, 16 мая.

«В ближайшее время выпустим новые, следите за обновлениями», — говорится в сообщении организаторов БЕТСИТИ Кубка России.

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

29.05.2022 | Спартак — Динамо

Билеты на игру можно купить на matchday.rfs.ru, в личном кабинете клуба болельщиков сборной России «Наши парни» или на сайте билетного партнера РФС Кассир.ру.

Источник: https://t.me/russiancup_official/229
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РФС открыл продажу билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России
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