20 тысяч билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России было продано за четыре часа

20 тысяч билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» было продано за четыре часа, сообщил официальный Telegram-канал турнира. Продажа началась вчера, 16 мая.

«В ближайшее время выпустим новые, следите за обновлениями», — говорится в сообщении организаторов БЕТСИТИ Кубка России.

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

29.05.2022 | Спартак — Динамо

Билеты на игру можно купить на matchday.rfs.ru, в личном кабинете клуба болельщиков сборной России «Наши парни» или на сайте билетного партнера РФС Кассир.ру.