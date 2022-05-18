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Сегодня, 01:14

Овечкин может посетить финал Кубка России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ожидается на финале БЕТСИТИ Кубка России. По информации «РБ Спорт», 36-летний россиянин может принять участие в официальных мероприятиях «Динамо», так как является болельщиком этого клуба.

«Вашингтон» проиграл «Флориде» (2-4) в первом раунде плей-офф НХЛ и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. На счету Овечкина 90 (50+40) очков в 77 матчах регулярного чемпионата, а также 6 (1+5) очков в 6 играх плей-офф.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/na-finale-kubka-rossii-ozhidaetsya-ovechkin/
Александр Овечкин
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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