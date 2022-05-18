Зарема: «Из Кубка делают супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» против платить за это»

Салихова заявила, что «Спартак» не хочет платить за Лепса и Эмина в финале Кубка России

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о выборе артистов, которые будут выступать на финале Кубка России по футболу. По ее словам, клуб не отвечает за это и не хочет платить за российских певцов.

«Спартак» не является организатором матча. Поэтому относительно выбора артистов все вопросы и комментарии к РФС, — цитирует «Чемпионат» Салихову. — Футболисты выходят на поле играть. Напомню, что мы отменили свои концерты на столетие".

Зарема считает, что организаторы БЕТСИТИ Кубка России вдохновились американским супербоулом, на отором всегда устраивают шоу с участием поп-звезд.

«То, что организаторы вдохновились американским супербоулом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином — это их решение. И, конечно, клуб против нести расходы за приглашенных артистов», — сказала Салихова.

Напомним, финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.