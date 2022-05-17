РФС предложил «Спартаку» и «Динамо» оплатить на кубковом финале выступление четырех артистов

Как стало известно «СЭ», на прошедшем сегодня совещании по поводу организации финального матча БЕТСИТИ Кубка России РФС предложил клубам оплатить выступление четырех артистов: ST и певицы Максим — «Спартаку», а Егора Крида и Люси Чеботиной — «Динамо». Однако клубы отказались от такой нагрузки.

Как уже сообщал «СЭ», бело-голубые в случае своей победы готовы организовать выступление Чеботиной, а красно-белые — Максим.

При этом со стороны РФС заявлено о номерах Григория Лепса и Эмина Агаларова.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча — в 17.00 (мск).