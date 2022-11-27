Определились все участники плей-офф Кубка России сезона-2022/23

27 ноября завершился групповой этап Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Определились все участники плей-офф Кубка России сезона-2022/23.

В плей-офф с первого места в группах вышли: «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и «Урал».

Вторые места заняли: «Локомотив», «Крылья Советов», «Ростов» и ЦСКА.

Эти команды стартуют в плей-офф Пути РПЛ.

С третьего места, которое дает право сыграть с лучшими командами осенней части Пути регионов, вышли: «Нижний Новгород», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо».

Ранее в Пути регионов до весенней стадии дошли «Уфа», «Звезда» из Санкт-Петербурга, «Акрон» и ульяновская «Волга».

Эти команды стартуют в плей-офф Пути регионов.

Жеребьевка первых стадии плей-офф Кубка России пройдет не позднее 3 декабря.