«Локомотив» переиграл «Нижний Новгород» и одержал первую победу под руководством Галактионова

«Локомотив» победил «Нижний Новгород» в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России. Московский клуб выиграл со счетом 3:1.

Голами в составе победителей отметились полузащитник Наяир Тикнизян, а также нападающий Франсуа Камано и Вильсон Изидор. Три голевые передачи сделал хавбек Константин Марадишвили.

В концовке встречи один мяч отыграл нападающий «Нижнего» Тимур Сулейманов, который реализовал пенальти.

«Локо» одержал первую победу под руководством главного тренера Михаила Галактионова, который пришел в команду в ноябре как раз из «Нижнего Новгорода».

«Локомотив» набрал 11 очков и заняло второе место в группе А, что дает право прямого попадания в плей-офф Пути РПЛ. «Нижний Новгород» опустился на третье место (10 очков) и попал в плей-офф Пути регионов.