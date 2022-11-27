Губерниев о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «Как еще привлекать внимание людей на фоне ЧМ, не футболом же»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» драку в конце матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, пен. 4:2).

«Как говорил Евгений Евстигнеев в одном фильме: «Ну и ладно». Надо посмотреть какое наказание им дадут. Пусть и дальше дерутся. Как еще привлекать внимание людей, не футболом же. Вот и дерутся, играют так себе», — сказал Губерниев «СЭ».

Главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).