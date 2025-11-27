«Динамо» выбило «Зенит» из пути РПЛ Кубка России

«Зенит» на выезде обыграл московское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Встреча проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

Гол на 29-й минуте с пенальти забил Андрей Мостовой.

Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой бело-голубых со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух игр «Динамо» вышло в полуфинал пути РПЛ и сыграет со «Спартаком».

«Зенит» опустился в нижнюю сетку Кубка России. Сине-бело-голубые во втором этапе четвертьфинала пути регионов встретятся с «Балтикой».