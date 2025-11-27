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27 ноября 2025, 22:31

«Динамо» выбило «Зенит» из пути РПЛ Кубка России

Руслан Минаев
Даниил Фомин и Юрий Горшков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» на выезде обыграл московское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Встреча проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

Гол на 29-й минуте с пенальти забил Андрей Мостовой.

Первый матч в Санкт-Петербурге завершился победой бело-голубых со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух игр «Динамо» вышло в полуфинал пути РПЛ и сыграет со «Спартаком».

«Зенит» опустился в нижнюю сетку Кубка России. Сине-бело-голубые во втором этапе четвертьфинала пути регионов встретятся с «Балтикой».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
27 ноября 2025, 20:30. Динамо (Москва)
Динамо
0:1
Зенит
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