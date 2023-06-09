Непомнящий: «ЦСКА и «Краснодар» вновь будут играть в атаку, но изобилия голов ждать не придется»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Я не думаю, что прошлый матч «Краснодара» и ЦСКА оставил какую-то пищу для размышлений Владимиру Федотову, потому что анализ прошлой встречи не всегда работает, когда впереди игра такого масштаба. Дело в том, что это совершенно разные по уровню матчи. К финалу ЦСКА будет готовиться по-особенному и строить игру исходя из того, что есть здесь и сейчас, без каких-либо оглядок на прошлые игры. Я думаю, что обе команды вновь будут играть в атаку, но изобилия голов ждать не придется, так как из-за неопытности большинства игроков обе стороны будут осторожничать, лишний раз не рисковать и сильно не раскрываться.

А если говорить о фаворите, то априори это армейцы. Все из-за их места в таблице и того, что матч так или иначе будет проходить в Москве. Но у «Краснодара» тоже есть преимущество. В психологическом плане команда Владимира Ивича будет выглядеть более раскрепощенно, потому что от «быков» не ждали такого результата. И того, что они в финале, уже достаточно для похвалы со стороны Сергея Галицкого и всех болельщиков краснодарской команды», — приводит слова Непомнящего RT.

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 11 июня в «Лужниках» и начнется в 17.00 мск.