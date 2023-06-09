Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, что хотел бы сыграть в суперфинале FONBET Кубка России

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признался, что хотел бы сыграть в суперфинале FONBET Кубка России против ЦСКА.

«Конечно, я хотел бы сыграть в суперфинале. Я всегда хочу играть, я готов играть. Делаю все, чтобы выходить в старте, но тренер решает, кому играть в том или ином матче», — приводит «РБ Спорт» слова Агкацева.

Матч в рамках суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее сообщалось, что на игру продано более 40 тысяч билетов.

21-летний вратарь Агкацев в текущем сезоне провел за «быков» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 5 голов и 4 игры отстоял на ноль.