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Сегодня, 18:49

Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, что хотел бы сыграть в суперфинале FONBET Кубка России

Алина Савинова
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признался, что хотел бы сыграть в суперфинале FONBET Кубка России против ЦСКА.

«Конечно, я хотел бы сыграть в суперфинале. Я всегда хочу играть, я готов играть. Делаю все, чтобы выходить в старте, но тренер решает, кому играть в том или ином матче», — приводит «РБ Спорт» слова Агкацева.

Матч в рамках суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее сообщалось, что на игру продано более 40 тысяч билетов.

21-летний вратарь Агкацев в текущем сезоне провел за «быков» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 5 голов и 4 игры отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-krasnodara-agkatsev-hotel-by-sy-grat-v-superfinale-kubka-rossii/
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