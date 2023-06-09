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Сегодня, 19:23

Габулов назвал ЦСКА фаворитом финала Кубка России: «Команда показывает уверенный и поставленный футбол»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего финала Кубка России, в котором армейцы встретятся с «Краснодаром».

«Хочется увидеть интересный зрелищный футбол, чтобы получился настоящий футбольный праздник, как и в прошлом году. Хочется, чтобы пришли болельщики. Потому что таких событий нашему футболу не хватает. Хотелось бы, чтобы все сложилось», — сказал Габулов «СЭ».

Также бывший голкипер красно-синих назвал фаворита предстоящего матча.

«Фаворитом я считаю ЦСКА. Думаю, что считаю так не только я. Они смогли вырвать второе место в упорной борьбе. Команда достаточно стабильно провела весеннюю часть чемпионата и показывает уверенный и поставленный футбол. Игроки понимают, в какой футбол играть, чтобы достигать результата. Тем не менее, это финал, а финал всегда непредсказуем. Психологический фактор выйдет на первое место», — добавил Габулов.

Финал FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 17.00 (мск).

Владимир Габулов
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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