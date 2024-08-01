Садыгов: «Конкретной цели в Кубке России у «Химок» нет»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (1:0) в 1-м туре группового турнира FONBET Кубка России.

«В матче с «Оренбургом» старались контролировать ход игры. В первом тайме были острые моменты, но не могли их реализовать. Главное — выиграли, нам очень нужна была эта победа. Какие цели у «Химок» в Кубке России? Идем от матча к матчу. Конкретной цели в Кубке России нет», — приводит «РБ Спорт» слова Садыгова.

Красно-черные одержали первую победу в сезоне. Ранее в РПЛ команда Франка Артиги уступила «Спартаку» (1:3) и сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).