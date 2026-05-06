Актер Петров пообещал поддержать болельщика ЦСКА Бурунова после поражения армейцев от «Спартака»

Актер и болельщик «Спартака» Александр Петров рассказал, что напишет Сергею Бурунову, который поддерживает ЦСКА, после поражения армейцев в дерби с красно-белыми.

6 мая ЦСКА на выезде уступил «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России и завершил выступление в турнире.

«Что написал Бурунову? Пока ничего. Может, просто смайлик отправлю. Поиздеваюсь? Нет, это плохое слово. Поддержу его в это нелегкое время», — сказал Петров.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо», который проведут ответный матч в финале Пути РПЛ 7 мая. Первая игра команд завершилась ничьей со счетом 0:0.

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