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Надежда Кадышева и группа «Тату» выступят на суперфинале Кубка России

Народная артистка России Надежда Кадышева и группа «Тату» выступят на суперфинале FONBET Кубка России, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС. 24 мая в «Лужниках» сыграют «Спартак» и «Краснодар», начало матча в 18.00 мск.

Помимо музыкальной программы Дня футбола, которая в течение дня будет организована в спортивном городке в «Лужниках», зрителей суперфинала ждет масштабная концертная программа в чаше стадиона. Ее концепция будет посвящена Году единства народов России. Начнет программу музыкальный сет DJ Groove. Хедлайнером номера открытия «Россия у нас одна» станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль «Золотое кольцо», выступление которых будет сопровождаться масштабной хореографией — на поле выйдут танцоры в костюмах народов России.

Гимн России перед началом матча исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы».

После матча под выступление группы «Тату» пройдет парад представителей и маскотов клубов, участвовавших в нынешнем розыгрыше Кубка.

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Источник: ТАСС
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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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