«Спартак» — «Краснодар»: личные встречи, статистика соперников — финал Кубка России

«Спартак» и «Краснодар» встретятся в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 24 мая. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финальной игры. За основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Краснодар» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Суперфинал.

24 мая, 18:00. Лужники (Москва)

В Кубке России команды встречались четыре раза, три победы у москвичей, одна победа — у краснодарцев, разность мячей — 8:6 в пользу спартаковцев. В чемпионате клубы провели 30 матчей, 17 побед — у «Спартака», 11 — у «Краснодара», 2 игры завершились вничью, разница мячей — 57:43 в пользу красно-белых. В предыдущий раз команды встречались в апреле 2026 года, тогда «Краснодар» одержал победу со счетом 2:1. Тем же результатом завершился матч с участием этих клубов в первой половине РПЛ-2025/26.