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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставки на матч Кубка России

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале Кубка России 24 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале Кубка России в Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье, 24 мая. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Прогнозы на матч

Известный футбольный комментатор и эксперт Константин Генич оценил потенциалы команд и назвал возможного победителя встречи.

«Если отталкиваться от потенциала «Краснодара», то он точно не будет таким тухлым, как в последнем матче команд. Но будет ли «Спартак» таким же, как в большинстве игр весной? Мне кажется, что выиграет «Краснодар». Такой сезон, где финиш без трофея будет высшей несправедливостью».

Бывший защитник «Химок», а ныне футбольный эксперт Алексей Никитин заявил, что перед матчем нет явного фаворита и тот, кто забьет первый гол, получит большое преимущество.

Этот матч непредсказуем. Абсолютно. Тут нет фаворитов. Многое будет зависеть от первого гола. Кто забьет, получит большое преимущество. И без фарта в спорта тоже нельзя.

Психологически обе команды были не в лучшем состоянии, потому что не смогли завершить сезон так, как хотели бы завершить. Очень важна будет их психологическая готовность к этому матчу. Также вопрос, в каком состоянии будет Барко. Его влияние на игру «Спартака» примерно так же велико, как у Кордобы на «Краснодар»

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитами краснодарцев: котировка на итоговую победу номинальных гостей — 1.80, а спартаковцев — 2.00.

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