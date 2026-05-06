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6 мая, 20:31

На кубковом дерби «Спартак» — ЦСКА прошла акция «Бессмертный полк»

Алина Савинова

Перед стартом финального матча Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА прошла акция «Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы.

Игроки, тренеры и судьи вышли на поле с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны.

Как сообщает РФС, акция прошла в рамках мемориальной программы «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», запущенной совместно с движением «Бессмертный полк России» при поддержке РПЛ и ФНЛ.

Дерби проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Победитель этой пары выйдет в суперфинал Кубка России и сыграет с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 после первого матча).

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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